Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile rol arkadaşı Eylül Ersöz arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Konu hakkında ilk açıklama taraflardan Eylül Ersöz'den geldi. Peki, Eylül Ersöz Aras Bulut İynemli sevgili mi?

EYLÜL ERSÖZ ARAS BULUT İYNEMLİ SEVGİLİ Mİ?

Eylül Ersöz, "Aras Bey'le aşk yaşadığınız konuşuluyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği cevapta, "Böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Doğum: 6 Eylül 2001 (23 aşında), İstanbul

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur, sonrasında oyunculuk eğitimi aldı.

Eylül Ersöz Zeliha karakteri ile ilk dizisi "Gülperi"de rol almıştır. 2021 yılında ise "Ada Masalı" dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir rolüyle yer aldı.

Ünlü oyuncu Emin Alper'in "Kurak Günler" filmindeki Pekmez rolüyle adını duyurdu.