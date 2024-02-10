Evlilik kredisi şartları nelerdir? Kimler evlilik kredisi alabilir 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini duyurdu. Buna göre; 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 Perşembe günü alınmaya başlanacak. Peki, Evlilik kredisi şartları nelerdir? Kimler evlilik kredisi alabilir?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

15 Şubat itibarıyla yeni evlenen gençlere kredi başvuruları açılacak.

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik.

Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz.

Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.

Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.

İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız.

Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Evlilik kredisi başvurusu 15 Şubat Perşembe deprem bölgesinden alınmaya başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubatta kalmayaz. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adım atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler dedi.