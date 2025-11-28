Evini kiraya verecekler dikkat! Bu fotoğrafları kullanana ceza geliyor

Turizm amaçlı kısa süreli kiralamaların yaygınlaşmasıyla birlikte piyasada artan yanıltıcı ilan ve sahte tanıtımlara karşı yeni bir adım atıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10'uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

YANILTICI FOTOĞRAFA CEZA GELDİ

Buna göre, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hallerinde aynı aykırılığa ilişkin belge sahibine bir önceki maddede geçerli olmayan tek idari yaptırım uygulanacak.