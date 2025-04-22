Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü

İstanbul'da güpegündüz yaşanan bir olay pes dedirtti. Bir esnaf, dükkanından hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiyi dışarı çıkarıp dövmeye başladı.

SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Sokak ortasında yere yatırdığı adamı tekme tokat döven esnafı sakinleştirmek kolay olmadı. Esnaf, acımasızca saldırdığı adama küfürler de savururken, çevreden geçen vatandaşlar olaya müdahale etti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.