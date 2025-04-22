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Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü

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İstanbul'da bir esnaf, dükkanından hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdü. Esnafı araya giren insanlar güçlükle sakinleştirirken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da güpegündüz yaşanan bir olay pes dedirtti. Bir esnaf, dükkanından hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiyi dışarı çıkarıp dövmeye başladı.

SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Sokak ortasında yere yatırdığı adamı tekme tokat döven esnafı sakinleştirmek kolay olmadı. Esnaf, acımasızca saldırdığı adama küfürler de savururken, çevreden geçen vatandaşlar olaya müdahale etti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
Kaynak: Haberler.com / İstanbul
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

hırsızın küçüğü dayak yer, büyüğü siyasetçi olup milyar dolarlık olur, Allah ım bir adalet sağla artık ya, 99 tane isim verdik sana :)

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Dövecek abi herkes ekmek parası için çalışıyor başkası gelip çalacak öyle mi?

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Helal olsun

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