Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın kim olduğu merak ediliyor. 2019 yılında meme kanserini yenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a şimdi de lösemi teşhisi konuldu. Peki, Esma Esad kimdir? Esma Esad kaç yaşında, nereli?

Esma, Suriyeli bir ailenin çocuğu olarak İngiltere'de doğmuş ve büyümüştür. Babası Fawaz Akhras, bir kardiyolog ve annesi Sahar Akhras ise diplomattır. Eğitimini King's College London'da tamamlamış ve burada bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı alanlarında çift anadal yapmıştır.

Beşar Esad ile evlenmeden önce Londra'da yatırım bankacılığı alanında çalışmıştır. 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra Suriye'ye taşınmış ve burada Esma Esad olarak tanınmaya başlanmıştır.

Esma Esad, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'deki iç savaş sürecinde aktif bir rol oynamış ve çeşitli sosyal projelerde yer almıştır. Ancak, Esad rejiminin uyguladığı politikalar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası alanda eleştiriler de almıştır.