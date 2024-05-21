Esma Esad kimdir? Esma Esad kaç yaşında, nereli?
Suriye'nin mevcut lideri Beşşar Esad'ın eşi ve Suriye'nin First Lady'si Esma Esad'ın kim olduğu merak ediliyor. Eşinin yönetimi altında yaşanan iç savaş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası alanda tartışmalı bir konuma sahiptir. Peki, Esma Esad kimdir? Esma Esad kaç yaşında, nereli?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın kim olduğu merak ediliyor. 2019 yılında meme kanserini yenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a şimdi de lösemi teşhisi konuldu. Peki, Esma Esad kimdir? Esma Esad kaç yaşında, nereli?
ESMA ESAD KİMDİR?
Esma, Suriyeli bir ailenin çocuğu olarak İngiltere'de doğmuş ve büyümüştür. Babası Fawaz Akhras, bir kardiyolog ve annesi Sahar Akhras ise diplomattır. Eğitimini King's College London'da tamamlamış ve burada bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı alanlarında çift anadal yapmıştır.
Beşar Esad ile evlenmeden önce Londra'da yatırım bankacılığı alanında çalışmıştır. 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra Suriye'ye taşınmış ve burada Esma Esad olarak tanınmaya başlanmıştır.
Esma Esad, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'deki iç savaş sürecinde aktif bir rol oynamış ve çeşitli sosyal projelerde yer almıştır. Ancak, Esad rejiminin uyguladığı politikalar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası alanda eleştiriler de almıştır.
ESMA ESAD KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Esma Fawaz el-Esad11 Ağustos 1975 doğumludur. Suriye'nin First Lady'sidir. Londra'da doğup büyüyen Suriyeli bir anne-babanın çocuğudur.