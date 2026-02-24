Haberler

Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bir tabanca ile 8 adet boş kovan bulunurken, kimlikleri belirlenen şahıslardan birinin 34, diğerinin ise 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

  • İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın 5. kat koridorunda Mehmet Eren Kahramanlar (36) ve Fevzi Kılıç (33) silahla vurularak öldü.
  • Olay yerinde 8 adet boş kovan ve bir tabanca bulundu.
  • Mehmet Eren Kahramanlar'ın 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 14 suç kaydı bulunuyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Adile Naşit Bulvarı üzerinde yer alan bir rezidansta silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

KORİDORDA 2 CESET BİRDEN

Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi.

BİR TABANCA, 8 ADET BOŞ KOVAN

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor

Dev maç öncesi önemli uyarı
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Savaş alanına dönen ülkede çember daraldı, binlerce asker sahada
CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı

Trump tüm tuşlara basmaya başladı! CIA'den İran halkına bir çağrı var