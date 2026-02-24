Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bir tabanca ile 8 adet boş kovan bulunurken, kimlikleri belirlenen şahıslardan birinin 34, diğerinin ise 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
- İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın 5. kat koridorunda Mehmet Eren Kahramanlar (36) ve Fevzi Kılıç (33) silahla vurularak öldü.
- Olay yerinde 8 adet boş kovan ve bir tabanca bulundu.
- Mehmet Eren Kahramanlar'ın 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 14 suç kaydı bulunuyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Adile Naşit Bulvarı üzerinde yer alan bir rezidansta silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi.
KORİDORDA 2 CESET BİRDEN
Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi.
BİR TABANCA, 8 ADET BOŞ KOVAN
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.