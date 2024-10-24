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Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, şimdi de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi. Peki, Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Son dönemlerde yönetmen Şenol Sönmez'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Ünlü ismin tanıtımdaki performansı izleyenlerden tam not alırken ateşli sahneleri de kısa sürede gündem oldu. Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

ESAS OĞLAN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, şimdi de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi.

Ünlü ismin tanıtımdaki performansı ve cesur sahneleri kısa sürede gündem oldu. Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; "Hadise olaysın", "çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum", "sahneleri çok iyi", "mükemmel bu kadarını beklemiyordum" gibi yorumlar yapıldı.

Esas Oğlan dizisi GAİN'de yayınlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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