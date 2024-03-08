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Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?

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Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Adana-Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman araştırılıyor. Kahraman'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler merak ediliyor. AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adayları arasında yer alan Kahraman'ın siyasi kariyeri ve hedefleri mercek altına alınıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı ise Erol Kahraman oldu. Vatandaşlar, Erol Kahraman'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Erol Kahraman kimdir? AK Parti Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?

EROL KAHRAMAN KİMDİR?

  • Adana'nın Ceyhan İlçesine bağlı Sarımazı beldesinde doğdu.
  • Üniversiteye maddi imkanların yetersizliğinden dolayı ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldu.
  • Toros Gübre'nin müteahhitlik işlerini üstlendi. Ardından tekstil ve konfeksiyon mağazasından inşaat malzemelerine kadar birçok farklı sektörde çalıştı. Konut ve lojistik sektöründe başarıyı yakaladı.
  • Türkiye'nin ilk çevreci enerji yatırımını kurmak üzere Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalışmalarını hala sürdürmektedir.
  • Yörük-Türkmen kültürünün canlanması ve gelişmesi için çaba gösterdi.
  • 3 dönem Sarımazı Belediye Başkanlığı yaptı.
  • EKTON Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?

Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Erol Kahraman AK Parti Adana 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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