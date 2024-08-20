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Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli?

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Partisinden istifa ettiğini açıklayan CHP'li Erdem, Murat Ongun'u hedef gösterdi. Ongun'un tuttuğu hesapların kendisini hedef almasına tepki gösterdiği için disipline sevk edildiğini söyleyen, "Parti yönetimini uyarıyorum. Parti maaşlı anonim hesaplarla dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır" ifadelerini kullandı. Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli?

CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. 5'li çetelerle ilişkili kişilerin belediye başkanı yapılmamasını istediği ve Murat Ongun tarafından tutulan hesapların kendisini hedef almasına tepki gösterdiği için disipline sevk edildiğini belirten Erdem, "Parti yönetimini uyarıyorum. Parti maaşlı anonim hesaplarla dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır" dedi. Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli?

EREN ERDEM KİMDİR?

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen yazar Eren Erdem, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı.

Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur'an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı ve Kur'an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye'de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen "hanif müslümanlık" hareketinin öncülerinden Eren Erdem, 2000'li yılların hemen başında kurulan "haniflik" düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı.

Şimdiye kadar, "Gayya Karanlığından Kur'an Aydınlığına(2009), Abdestli Kapitalizm (2010), Nurjuvazi (2011), Şeytan Evliyaları(2011), Selman-ı Pak(2012), İslam ve Kapitalizm(2012), Riya Tabirleri(2012), Devrim Ayetleri(2013) adlı 8 kitap yazdı." Bir çok kitabı büyük ilgi gördü ve çok satanlar listesine girdi.

Halen Ezber Bozanlar adında bir televizyon programı yapmakta olan yazar, bağımsız yazarlığını sürdürmektedir. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girdi.

Osman Demir
Osman Demir
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Murat Ongun Eren Erdem Eren Erdem Gündem Politika Haberler

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