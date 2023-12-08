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Enver Salih Dinçer sağlık durumu nasıl, neden öldü, yaşıyor mu? Enver Salih Dinçer hangi partiden?

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Karaciğer yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil olan Aydın'ın CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'de kontrol için gittiği Malatya'da göbek fıtığı tespit edildi. Yeniden operasyona alınan 50 yaşındaki Dinçer hakkında "Enver Salih Dinçer sağlık durumu nasıl, neden öldü, yaşıyor mu? Enver Salih Dinçer hangi partiden?" Soruları gündeme geldi. İşte detaylar…

Aydın'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), göbek fıtığı ameliyatı geçirdi. Dinçer, daha önce karaciğer nakli geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Peki, Enver Salih Dinçer sağlık durumu nasıl, neden öldü, yaşıyor mu? Enver Salih Dinçer hangi partiden? İşte detaylar…

ENVER SALİH DİNÇER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP'den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya'ya gitti. Dinçer'in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer'in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer'in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

ENVER SALİH DİNÇER KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

16.10.1973 yılında Bornova'da doğdu.İlkokulu Atatürk İlkokulunda, Ortaokulu Çine Lisesi orta bölümünde okuduktan sonra liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Çine Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Dinçer, 02/07/2009 - 30/09/2011 tarihleri arasında Çine Kent Konseyi Başkanlığı ve 31/08/2009 – 09/03/2011 tarihleri arasında da Çine Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

10/03/2011 tarihinden itibaren Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Enver Salih DİNÇER, 14/03/2011 – 13/12/2013 tarihleri arasında da Çine Topçam Sulama Birliği Başkanlığını yürütmüştür.

22/04/2000 yılında Tuba Hanımla hayatlarını birleştiren Dinçer Çiftinin iki kızları bulunmaktadır.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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