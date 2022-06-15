Engin Avcı Kimdir? Engin Avcı kaç yaşında, nereli? Engin Avcı biyografisi nedir?

Artvin ilinin Yanıklı Köyünde doğan Engin Avcı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Engin Avcı Kimdir? Engin Avcı kaç yaşında, nereli? Engin Avcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN AVCI KİMDİR?

22.06.1981 tarihinde Artvin ilinin Yanıklı Köyünde doğdu.

İlkokulu Yanıklı Köyü Yaylalar İlkokulunda bitirdi. Ortaokul ve lise öğrenimini Artvin Anadolu Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle kazandı. 2004 yılında üniversiteden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başladı.

2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğüne TÜİK Uzman Yardımcısı olarak atandı. 2 yılı aşkın görev yaptığı İstatistik Kurumu'nda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarında Tokat İli'nin Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde ilçe sorumlusu olarak çalıştı.

26.03.2008 tarihinde Samsun Kaymakam Adayı olarak atanarak mülki idare hizmetine başladı. Aksaray /Ağaçören, Trabzon/Arsin ve Samsun/Salıpazarı ilçelerinde kaymakam vekili olarak çalıştı. Amerikan yönetim sistemini araştırmak ve İngilizce dil seviyesini geliştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıl süreyle ABD'de görevlendirildi.

19.02.2011 tarihinde Kabadüz ilçe kaymakamı olarak atanmıştır.

2016 yılında Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltın alınan Engin Avcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genel Sekreter Engin Avcı evli ve bir çocuk babasıdır.

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