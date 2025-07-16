Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı. Başarılı oyuncunun hayatı, hastalığı ve ölüp ölmediği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Emre Törün öldü mü? Emre Törün'ün hastalığı neydi? İşte detaylar...

EMRE TÖRÜN ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Törün'ün genç yaşta ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Emre Törün, 11 Mart 1972'te İstanbul'da doğdu. 1996'da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek'te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı. Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.

EMRE TÖRÜN'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref

Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan

Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan

Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios

Arka Sokaklar - (2020) - Civan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı

Reaksiyon - (2014) - Savcı