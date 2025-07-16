Emre Törün öldü mü? Emre Törün'ün hastalığı neydi?
Son günlerde adı sıkça anılan Emre Törün'ün sağlık durumu merak konusu oldu. Emre Törün'ün ölüp ölmediği ve ne tür bir hastalığa sahip olduğu araştırılıyor. Peki, Emre Törün öldü mü? Emre Törün'ün hastalığı neydi?
Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı. Başarılı oyuncunun hayatı, hastalığı ve ölüp ölmediği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Emre Törün öldü mü? Emre Törün'ün hastalığı neydi? İşte detaylar...
EMRE TÖRÜN ÖLDÜ MÜ?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Törün'ün genç yaşta ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü.
EMRE TÖRÜN KİMDİR?
Emre Törün, 11 Mart 1972'te İstanbul'da doğdu. 1996'da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek'te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı. Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.
EMRE TÖRÜN'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref
Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan
Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan
Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet
Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios
Arka Sokaklar - (2020) - Civan
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı
Reaksiyon - (2014) - Savcı