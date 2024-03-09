İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Emre Afacan kimdir? İYİ Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan kimdir?

İYİ PARTİ ANTALYA DÖŞEMEALTI ADAYI KİM?

İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan oldu.

EMRE AFACAN KİMDİR?

Ben Mimar Emre Afacan. 23 Temmuz 1979 yılında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde; öğretmen olan, aynı zamanda çiftçilik yapan bir babanın ve esnaf bir annenin evladı olarak dünyaya geldim.

İlköğretim eğitimimi Döşemealtı'nda tamamladım.

1997 yılında Antalya Koleji Fen Lisesi'nden mezun oldum.

1997 yılında başladığım Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik & Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Bölümü'nden 2002 yılında mezun oldum. İyi bir mimari proje uygulayıcısı olarak Döşemealtı'ndaki ilk mimarlık ofisinin de sahibiyim.

İyi derece İngilizce ve orta derece Almanca biliyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

2009 yılında Döşemealtı'na hizmet için meclis üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayıydım. 2024 yerel seçimleri için diğer partiler resmi adaylarına henüz karar verememişken, partimizin güvenini kazanıp 8 Kasım 2023 tarihinde Antalya ilçe belediyeleri arasında açıklanan, ilk belediye başkan adayı oldum ve seçim çalışmalarına başladım.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.