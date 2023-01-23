Kısmetse Olur programında yarışmacı olan Elif Nur Yel'in kim olduğu merak ediliyor. Güzel yarışmacı hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Peki, Elif Nur Yel kimdir? Elif Nur Yel kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Elif Nur Yel mesleği ne?

Elif Nur Yel kimdir? sorusu araştırılıyor. Kısmetse Olur programında yer alan isimlerden biri olan Elif Nur Yel'in özel hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında ise Elif Nur Yel kimdir? Elif Nur Yel kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Elif Nur Yel mesleği ne? soruları araştırılıyor.

ELİF NUR YEL KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacılardan Elif'in hayatı araştırılmaya başlandı. Eleme günü Merve ve Zeyd'in elenmesinin ardından programa yeni katılan Elif, 19 yaşında öğrencidir. İletişim Fakültesi'nde okuyan Elif, eğitimi için 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başlamıştır. Kısmetse Olur programının gelin adaylarından Elif'in, İnstagram'da @elifnuryeel kullanıcı adıyla 32,9 bin takipçisi bulunmaktadır.