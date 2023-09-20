Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 6 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda 23 P 1257 plakalı ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 P 1257 plakalı otomobilin içerisindeki 2 kişi sıkıştı. Kazada, 2'si ağır 3'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavşakta kontrollü trafik akşını sağlayan polis ise kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ