Ekspertiz uzmanı şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkana bakın

Bir oto ekspertiz merkezinde yapılan rutin araç kontrolü sırasında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Uzman, aracın alt kısmındaki şaseye bağlı kelepçeli bir poşet fark etti. Poşetin gizli şekilde yerleştirildiğini gören ekip, içinde büyü ya da muska olabileceğini düşündü.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Poşeti dikkatlice açan oto ekspertiz çalışanları, içinden aracın yedek anahtarının çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.