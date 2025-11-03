Haberler

Ekspertiz uzmanı şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkana bakın

Güncelleme:
Bir oto ekspertiz uzmanı, incelediği aracın şasesine kelepçeyle tutturulmuş bir poşet buldu. Başta büyü ya da muska sandıkları poşetten, aracın yedek anahtarı çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir oto ekspertiz merkezinde yapılan rutin araç kontrolü sırasında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Uzman, aracın alt kısmındaki şaseye bağlı kelepçeli bir poşet fark etti. Poşetin gizli şekilde yerleştirildiğini gören ekip, içinde büyü ya da muska olabileceğini düşündü.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Poşeti dikkatlice açan oto ekspertiz çalışanları, içinden aracın yedek anahtarının çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

O anahtarı oraya saklayan kişinin yakınları aklımda soru işareti oldu :))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

