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Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne oldu? Ekrem İmamoğlu davasında son durum ne? Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor. Dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Duruşmada savcılığın yeni mütalaa açıklaması ve ara kararın çıkması bekleniyor. Bunun ardından vatandaşlar Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne oldu? Ekrem İmamoğlu davasında son durum ne? Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? diye araştırıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İmamoğlu'nun yargılandığı davada bugün yapılacak duruşma ile ara kararın açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu davasının sonucunu merak ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne oldu? Ekrem İmamoğlu davasında son durum ne? Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? diye araştırıyor.

EKREM İMAMOĞLU DAVA SONUCU NE OLDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor. Dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Duruşmada savcılığın yeni mütalaa açıklaması ve ara kararın çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İmamoğlu'nun yargılandığı davada bugün yapılacak duruşma ile ara kararın açıklanması bekleniyor. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın görülmesine devam edilecek. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti. Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu'nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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