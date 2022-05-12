Ekrem Canalp kimdir? Yeni Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekrem Canalp'ın hayatı ve biyografisi!

Eski Edirne Valisi ve Yeni Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Ekrem Canalp kimdir? Yeni Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EKREM CANALP KİMDİR?

Ekrem Canalp (1971, Aşağıdüğer, Dörtdivan, Bolu), Türk bürokrat. 27 Ekim 2018'den beri Edirne Valisi olarak görev yapmaktadır.

Ekrem Canalp, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Batman Valiliği'ne atanmıştır. Ekrem Canalp yeni Batman Valisi olmuştur.

İlk yılları ve eğitimi:

1971 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Kariyeri:

Mezun olduğu yıl mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atandı.

Özel yaşamı:

Evli olup bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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