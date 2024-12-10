Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırı 2 yıl aşağı çekildi. Peki, Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü?

EHLİYET YAŞ SINIRI DÜŞTÜ MÜ?

Gençler belirlenen sınıflarda daha erken ehliyet alabilecek.

Öte yandan 80 yaş ve üzeri sürücüler ehliyetlerini her 2 yılda bir yenilemek zorunda olacak. Bu düzenleme, yaşlı sürücülerin sağlık durumunu daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

Yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi. A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20. C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21. D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.

Uzmanların bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda , daha genç yaşlarda ehliyet alabilme olanağının, sürücü eğitimini daha erken yaşlarda almayı teşvik edeceğini ve trafik kültürünün daha erken oturabileceğini belirtiyor.