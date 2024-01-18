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Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek?

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Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı Efootball 2024 Mobile veya eski adıyla PES 2024 Mobile'a gelen 2.3.2 güncellemesi ile sunucular bakıma girdi. 15 Kasım Salı günü başlayan PES 2024 Mobile sunucu bakımı en zaman bitecek? Detayları haberimizde…

Konami'nin internet sitesinde yapılan duyurular ile Efootball 2023 için 2.3.2 sürümü yayınlanacak. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES 2024 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte detaylar…

EFOOTBALL 2024 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman biteceğine ilişkin henüz Konami tarafından bir açıklama yapılmadı. Geliştirici ekip Konami, Efootball 2024 Mobile'ı sunucu bakımına soktu. Fakat bakımın ne zaman biteceğine dair herhangi bir belirlenmedi. eFootball Mobile 2021'in sunucu bakımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü hatırlaması, Efootball 2024 Mobile oyuncularını endişelendirdi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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