Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli?

Ebru Eroğlu'na soruşturma neden açıldı ve Teğmen Ebru Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yemin törenine dair kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili soruşturmayı sonuçlandırdı. Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Detaylar haberimizdedir...

EBRU EROĞLU KİMDİR?

2000 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Teğmen Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra askeri kariyer hedefi doğrultusunda Kara Harp Okulu'na adım atan Eroğlu, burada üstün bir performans sergilemiştir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde bir ilk yaşanmış ve Kara, Deniz ve Harp Okulları'nın birincilerini kadın teğmenler oluşturmuştu. Kadın teğmenler arasında yer alan isimlerden biri de Ebru Eroğlu olmuştur. Eğitim süresince disiplini, liderlik özellikleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Eroğlu, aynı zamanda iyi derecede Rusça bilmektedir.

TEĞMEN EBRU EROĞLU İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okuyan teğmenlerle ilgili soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu, 'ihraç istemiyle' disiplin kuruluna sevk edildi.