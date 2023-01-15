Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte öğrenciler E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2023? Sorusuna yanıt arıyor. E-Okul VBS sisteminde son not giriş tarihini merak edenler E-okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sorusunu araştırmakta. Peki, E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2023? E-okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2023? Sorusu, dönemin sonu tarihinin yaklaşması ile birlikte öğrenciler tarafından merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde E-okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sorusu ile birlikte sorgulatılıyor. Peki, E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2023? E-okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

Karnelerin dağıtılması ve sonraki devam eden süreç içerisinde E-okul sistemi açık kalmaya devam etmektedir. Fakat son not giriş işlemleri ise genellikle karne gününden birkaç gün önce sona etmektedir. Not girişleri sona ermesi ile birlikte aynı şekilde e-okul VBS sistemine giriş yapılabiliyor.

KARNEDE ZAYIF VARKEN TAKDİR BELGESİ ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2023?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Takdir belgesi alabilmesi için 85,00 ve daha yukarı bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise öğrenci Teşekkür belgesi almaya hak kazanır.