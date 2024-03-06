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E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba?

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Öğrenciler tarafından kullanılan sistemlerden biri olan E okul sisteminin yavaşlamasının ardından E okul çöktü mü? E okula neden girilmiyor? E okul neden açılmıyor, soruları merak edildi. Peki, E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba?

Öğrencilerin sıklıkla kullandığı platform olan E okul'a giriş yapmakta zorlanılmasının ardından arama motorlarında E okul çöktü mü SON DAKİKA araştırılıyor. Peki, E okul neden açılmıyor?

E OKUL NEDEN AÇILMIYOR?

Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Henüz yetkililer tarafından konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi ve bu nedenle yaşanan sıkıntılara dair bir teyit söz konusu değil. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

An itibariyle sisteme girişte sorun yaşanmamaktadır. E-okul sistemine girişte sorun yaşayanlar internet tarayıcısı ya da internet bağlantısında sorun olabileceğinden kontrol ederek tekrar deneyebilirler.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur. E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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