Dünya Türk mutfağını ne kadar tanıyor? Şef Ömer Temur Şen değerlendirdi

Türkiye, gastronomi mirasını uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için son yıllarda tanıtım çalışmalarını artırırken, Türk mutfağının dünyada nasıl konumlandırılması gerektiği de sektörün önemli tartışma başlıklarından biri. Türkiye, Hong Kong ve Amerika’da farklı mutfak kültürleriyle çalışma deneyimi bulunan Şef Ömer Temur Şen'e göre Türk mutfağının küresel yolculuğunda yalnızca bilinen birkaç yemeği öne çıkarmak değil, mutfağın arkasındaki kültürü ve ürün çeşitliliğini doğru anlatmak gerekiyor.

Türk mutfağının uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar son yıllarda yeni bir boyut kazandı. Her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın 2026 teması “Bir Sofrada Miras” olarak belirlendi. Bu yaklaşım, Türk mutfağının dünyada nasıl anlatılması gerektiği sorusunu da yeniden gündeme getiriyor. Yaklaşık 16 yıldır yiyecek-içecek sektöründe çalışan Şef Ömer Temur Şen: “Türk mutfağını uluslararası alanda daha güçlü temsil edilmesi, yalnızca reçeteleri başka ülkelere taşımakla mümkün değil” diyor.

Türk mutfağında mesele yalnızca bilinirlik değil

Türk mutfağı denildiğinde yurt dışında kebap, döner ve baklava gibi belirli lezzetlerin öne çıkması, geniş bir gastronomi mirasının yalnızca sınırlı bir bölümünün tanınmasına neden oluyor. Oysa Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılan zeytinyağlılardan tencere yemeklerine, hamur işlerinden mezelere, yerel ürünlerden farklı pişirme tekniklerine uzanan çeşitlilik, Türk mutfağının uluslararası alanda anlatılabilecek çok daha geniş bir repertuara sahip olduğunu gösteriyor.

Bu noktada şeflerin farklı ülkelerde edindiği deneyim de önem kazanıyor. Türkiye’de başlayan meslek yaşamını Hong Kong ve Amerika’ya taşıyan Şef Ömer Temur Şen’in kariyeri de farklı mutfak kültürleriyle doğrudan temas edilen bu çalışma modelinin örneklerinden biri. Amerika’da Florida, North Carolina, Montana ve New York gibi farklı bölgelerde restoran ve kulüp mutfaklarında çalışan Şen; sıcak mutfak operasyonlarından banketlere, özel yemeklerden VIP servislere kadar farklı alanlarda görev aldı.

Collier’s Reserve Country Club ve Mountain Air Country Club’daki çalışmalarında yalnızca günlük mutfak operasyonlarında değil, farklı misafir profilleri ve özel günler için hazırlanan menülerde de sorumluluk üstlenirken, farklı ülkelerden gelen misafirlerin damak alışkanlıklarını ve gastronomiden beklentilerini profesyonel mutfak içinde gözlemleme fırsatı buldu.

Türk mutfağının küresel tanıtımının yalnızca halihazırda bilinen birkaç yemek üzerinden ilerlemesinin yeterli olmadığını düşünen Şen, bölgesel ürünlerin, zeytinyağlıların, tencere yemeklerinin, mezelerin ve Anadolu’nun farklı pişirme tekniklerinin de uluslararası gastronomi anlatısında daha görünür hale gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

“Gastronomi artık yalnızca tabaktan ibaret değil”

Restoranlarda artık yemek kadar deneyimin de önem kazanması gerekiyor. Bu bakış Türk mutfağının tanıtımı açısından da önem taşıyor. Çünkü Şen'e göre yabancı bir misafire sunulan yemek kadar, o yemeğin hangi bölgeden geldiği, hangi ürünlerle hazırlandığı ve Türk sofra kültüründeki yeri de deneyimin parçası.

Uluslararası mutfaklarda farklı ekiplerle çalışmış olması, Şen'in üzerinde durduğu bir başka konuyu da öne çıkarıyor: tutarlılık. Şen, gastronomide kısa süreli görünürlükten çok kaliteyi sürekli hale getirmenin önemli olduğunu belirterek, uzun vadede iyi yemeğin ve istikrarlı kalitenin belirleyici olduğunu düşünüyor.

Türk mutfağının tanıtımında şeflere de görev düşüyor

Şeflerin, bulunduğu bölgenin misafir profiline göre menü araştırmaları yapması ve özel günlere yönelik farklı menüler hazırlaması da bu dönüşümün önemli bir parçası. Şen'e göre Türk mutfağının dünyadaki bilinirliğini artırmak için şeflerin rolü de tam bu noktada başlıyor. Geleneksel reçeteyi korumak kadar, onu farklı kültürlerden gelen insanlara doğru hikayeyle sunmak, ürünün kaynağını anlatmak ve aynı kaliteyi tekrar tekrar sağlayabilmek gerekiyor.

Bugün Türk mutfağının uluslararası tanıtımı kamu kurumlarından turizm sektörüne kadar geniş bir alanda yürütülüyor. Ancak mutfağın gerçek karşılaşma noktası hala masa. Yıllardır farklı ülkelerden misafirler ve çok kültürlü mutfak ekipleriyle çalışan Şef Ömer Temur Şen'in deneyimi de bu nedenle önemli bir noktaya işaret ediyor: Bir mutfağın dünyada tanınması, yalnızca yemeğinin bilinmesiyle değil; o yemeğin temsil ettiği kültürün anlaşılmasıyla mümkün.