Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni

Türkiye'de birçok kişi dün gece uyuyamadığını belirtirken, sosyal medyada artan şikayetler dikkat çekti. Bunun nedeni olarak Dünya'yı etkileyen geomanyetik fırtına gösterilirken, uzmanlar bu tür etkilerin bazı kişilerde uyku sorunlarına yol açabileceğini ancak kesin bir bağlantının bulunmadığını ifade etti.

  • 19-21 Mart tarihleri arasında Dünya'yı etkileyen güneş kaynaklı patlamalar nedeniyle geomanyetik aktivitede artış yaşandı.
  • Geomanyetik fırtınalar bazı hassas bireylerde baş ağrısı, yorgunluk ve uyku düzeninde bozulmalara yol açabiliyor.
  • Geomanyetik fırtınaların toplum genelinde kesin ve doğrudan bir sonuç yarattığına dair net bilimsel kanıt bulunmuyor.

Türkiye genelinde çok sayıda kişi, dün gece uykuya dalmakta zorlandığını ve sık sık uyandığını dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan "uyuyamıyorum" mesajları kısa sürede gündem olurken, yaşanan durumun nedeni olarak geomanyetik fırtına iddiaları öne çıktı.

GÜÇLÜ SEVİYEDE FIRTINA ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Uzay hava durumu verilerine göre, 19-21 Mart tarihleri arasında Dünya'yı etkileyen güneş kaynaklı patlamalar nedeniyle geomanyetik aktivitede artış yaşandı. Bu süreçte orta ve güçlü seviyede fırtına etkilerinin görüldüğü bildirildi.

UYKU DÜZENİNDE BOZULMAYA NEDEN OLUYOR

Bilimsel çalışmalara göre, geomanyetik fırtınalar bazı hassas bireylerde baş ağrısı, yorgunluk ve uyku düzeninde bozulmalara yol açabiliyor.

Ancak uzmanlar, bu etkinin toplum genelinde kesin ve doğrudan bir sonuç yarattığına dair net bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor. Etkilerin kişiden kişiye değişebileceği belirtiliyor.

Öte yandan yaşanan durumun mevsim geçişi, stres, hava değişimi ve dijital ekran kullanımının artması gibi farklı faktörlerle de ilişkili olabileceği ifade ediliyor.

Türkiye'de geniş çaplı bir sağlık uyarısı yapılmazken, "uyuyamama" şikayetlerinin tek bir nedene bağlanamayacağı, ancak güneş fırtınalarının bu tür etkileri tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Transferde büyük ters köşe! Anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi

ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Transferde büyük ters köşe! Anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı

İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıp...