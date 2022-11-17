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Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Hülya Doya Doya Moda'dan elendi mi? Doya Doya Moda Hülya neden yok?

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Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Hülya Doya Doya Moda'dan elendi mi? Doya Doya Moda Hülya neden yok?

Tv8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda sıkı sıkıya takip ediliyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya'nın elenip elenmediği ise merak ediliyor. Seyirciler ise arama motorlarında Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Hülya Doya Doya Moda'dan elendi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

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Doya Doya Moda Hülya elendi mi? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor.Büyük izleyici kitlesine hakim olan Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya'nın elenip elenmediği ise merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Hülya Doya Doya Moda'dan elendi mi?

DOYA DOYA MODA HÜLYA ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda yarışmasında alışverişine başlayan Hülya, aldığı haber nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı. Ailesiyle ilgili aldığı haber nedeniyle ise podyuma çıkamadı.Doya Doya Moda programının yeni bölümünde Hülya Yenidoğmuş'un yaşadığı olay yayınlanacaktır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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