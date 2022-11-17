Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Hülya Doya Doya Moda'dan elendi mi? Doya Doya Moda Hülya neden yok?

Tv8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda sıkı sıkıya takip ediliyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya'nın elenip elenmediği ise merak ediliyor. Seyirciler ise arama motorlarında Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Hülya Doya Doya Moda'dan elendi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...