Soğuk algınlığı ve grip mevsimi başladı. Soğuk havalar ve kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artmasıyla gribe bağlı hastalıklar artıyor. Hastalığa karşı alınacak önlemler ise son derece basit.

Doktorların asla yapmadığı 5 şey! Hasta olmamak için bunlara dikkat edin

ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), grip salgınına her yıl dikkat çekiyor. CDC'ye göre Ekim ayında başlayan grip mevsimi, Aralık ile Ocak aylarında zirveye ulaşıyor.

COVID tehditi de yeniden zirveye çıkarken uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İşte, kış aylarında doktorların gribe karşı aldığı önlemler!

GRİP AŞISINI ATLAMAYIN

Huffpost'tan Anika Nayak'ın haberine göre, grip aşısını atlamak veya geciktirmek hastalanma riskini yükseltiyor. Yale Tıp Fakültesi'nde laboratuvar tıbbı profesörü Dr. Marie-Louise Landry, yıllık grip aşısı olduğundan beri sadece bir kez grip enfeksiyonu geçirdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, virüse karşı bağışıklık oluşturmak adına herkesin her mevsim grip aşısı olmasını tavsiye ediyor.

HASTA OLDUĞUNUZDA EVDE KALIN

Hastayken işe veya okula giden insanları etrafımızda sık sık görürüz. Ancak hastayken sosyal hayata karışmak hastalığın yayıılma hızını artıran en önemli faktörlerdendir.

Enfekte kişiden yayılan damlacıklar grip ve soğuk algınlığının bulaşma hızını arıtrıyor. Bu nedenle hastaysanız bulaşma riskini azaltmak için en iyi yöntem evde kalmak ve dinlenmektir.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Hasta olduğunuzda dışarı çıkmanız gereken durumlar varsa mutlaka maske kullanın. Grip veya soğuk algınlığı olanların kapalı alanlarda başkalarının yanında maske takması gerekiyor.

EL YIKAMAYI ATLAMAYIN

El yıkama sıklığınızın az olması hastalığa davetiye çıkarıyor. Virüsün bulunabileceği bir yüzeye dokunduktan sonra, parmaklarınızla gözlere veya buruna dokunmak hastalığa maruz kalmak anlamına geliyor. Eğer su veya sabuna erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz.

YETERİNCE DİNLENMEYİ UNUTMAYIN

Sınırsız Sağlık Enstitüsü'nde aile hekimi olan Dr. Tamika Henry de hastalık sırasında yeterince dinlenmenin önemini vurguladı. Dr. Tamika Henry, "Çoğu zaman, fiziksel olarak nasıl hissettiğimize bakmaksızın, ilerlemeye ve devam etmeye çalışıyoruz." dedi ve bu durumun sağlıksız olduğuna vurgu yaptı.