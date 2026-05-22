Doğru yöntemle Vertigo hastalarının büyük çoğunluğu tek seansta tamamen iyileşebilir

Baş dönmesi (vertigo), milyonlarca insanın günlük yaşamını ve iş hayatını sekteye uğratan yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Frontiers in Neurology'de yayımlanan randomize klinik araştırmaya göre TRV Vertigo Manevra Koltuğu ile uygulanan BPPV (kristal oynaması) tedavisinde başarı oranı yüzde 97,1'e ulaşıyor; tam iyileşme için gereken ortalama seans sayısı yalnızca 1,5. Hastaların yaklaşık yüzde 47'sinde ise ilk seansın hemen ardından tüm şikayetler tamamen ortadan kalkıyor.

İstanbul'da TRV Vertigo Manevra Koltuğu'na sahip bir klinik olan Asya KBB'de bu teknoloji, çeyrek asırlık deneyime sahip Op. Dr. Fuat Güder tarafından uygulanıyor. Tedavi süreci ameliyat ve ilaç gerektirmiyor; kristal oynaması, milimetrik açıyla yapılan manevralarla gideriliyor. Hastalar manevra sonrasında 1 ay boyunca takip edilerek iyileşmenin kalıcılığı güvence altına alınıyor.

Op. Dr. Fuat Güder konuyla ilgili şunları söylüyor: "Vertigo tedavisinde tamamen ilaçsız bir yaklaşım sergileyerek hastalarımızın yaşam kalitesini koruyoruz. TRV Vertigo Manevra Koltuğu sayesinde kristal oynaması tedavisinde manevraları tam olması gereken açıyla milimetrik şekilde uygulayabiliyoruz. Hastalarımızın büyük çoğunluğu tek seansta tedavi olabiliyor; manevra sonrasındaki 1 aylık takip sürecimizle de iyileşmenin sürekliliğini sağlıyoruz.”

Vertigo, iş gücünü ve yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor

BMC Health Services Research'te yayımlanan sistematik derlemeye göre vestibüler hastalıklar, iş gücü kaybı nedeniyle büyük bir ekonomik kayba uğratıyor. Çalışan hastaların yüzde 50'den fazlasında iş verimliliği düşüyor, yüzde 27'si iş değiştirmek zorunda kalıyor, yüzde 21'i ise çalışma hayatını tamamen sonlandırıyor. Bu tablo, baş dönmesinin yalnızca bireysel bir rahatsızlık değil, toplumsal iş gücü kaybına yol açan bir sorun olduğunu gösteriyor.

Erken tanı ve doğru teknolojiyle bu kaybın önlenebileceğini vurgulayan Op. Dr. Fuat Güder, doğru açıyla uygulanan manevraların hastaları uzun vadeli kısıtlamalardan kurtardığını belirtiyor. Asya KBB, vertigo tedavisinin yanı sıra burun tıkanıklığı şikayetlerinde de radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız burun eti küçültme tedavisi sunuyor.

"Hedefimiz, doğru teknolojiyle en konforlu çözümü sunmak”

Yaklaşık 5-6 yıldır İstanbul'da hizmet veren Asya KBB, kapsamlı KBB tedavilerindeki başarısı ve olumlu hasta geri dönüşleriyle sektörde öne çıkıyor. Op. Dr. Fuat Güder, gelecek hedeflerini şöyle özetliyor: "Hastalarımıza en doğru ve konforlu çözümü sunabilmek için TRV Vertigo Manevra Koltuğu gibi çağdaş donanımlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'da bu teknolojiye sahip bir kurum olmanın sorumluluğuyla, vertigo ve kristal oynaması tedavisinde hata payını azaltarak tam açıyla müdahale gerçekleştiriyoruz. Manevra sonrası 1 aylık takip sürecimizle hastalarımızın iyileşmesinin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Ayrıca diğer vestibüler testler ile de Vertigo ve Vestibüler sistem bozukluklarını doğru teşhis ve tedaviyle planyabiliyoruz. Baş dönmesinin yanı sıra burun tıkanıklığı şikayetlerinde de radyofrekans destekli ameliyatsız ameliyatsız çözümlerle yüksek başarı elde ediyoruz."

Ekim Devrim Manduz
