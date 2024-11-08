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Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?
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Discord erişim engelinin ne zaman kalkacağı merak konusu oluyor. 9 Kasım itibariyle Discord erişim engeli hala devam ediyor. Kullanıcılar bu durum ile ilgili bir çözüm bekliyor. Peki, Discord açılacak mı? İşte detaylar!

Discord'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Popüler iletişim platformu olan Discord'un, özellikle oyun severler ve topluluklar arasında yaygın olarak kullanılması nedeniyle erişim engeli kısa sürede geniş bir kitlenin gündemine oturdu. Platformun yeniden ne zaman aktif olacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Detaylar haberimizde...

DISCORD AÇILACAK MI?

Türkiye'de 10 Ekim 2024 tarihinde BTK'nın aldığı kararla Discord'a erişim engeli getirildi. Bu engelin gerekçesi olarak platformda suç teşvik eden bazı grupların faaliyetleri ve zararlı içeriklerin paylaşılması gösterildi. Bunun yanı sıra, Apple App Store üzerinden Discord uygulaması Türkiye'de kaldırıldı, bu nedenle yeni kullanıcılar uygulamayı indirip kullanamıyorlar.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord platformu Türkiye'de erişime kapatıldı.

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