Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dinazor Avı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dinazor Avı filmini izleyecek olanların merak ettiği Dinazor Avı konusu nedir, Dinazor Avı oyuncuları kimler ve Dinazor Avı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DİNAZOR AVI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları sırf zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır. Parker, bu gruba katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra Parker grubun liderliğini ele alır. Parktan kaçıp kurtulmaya çalışan avcılar, dinozorlar için birer av haline gelirler.

Yönetmen : Hank Braxtan