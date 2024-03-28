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Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar?

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Şatafatlı hayatı soruşturmaya giren ve şimdilerde cezaevinde bulunan Dilan Polat, eski yakın arkadaşı Nez Demir'den, kendisini tehdit ettiği gerekçesi ile şikayetçi olmuştu. Bugün görülen duruşmada ilginç anlar yaşandı. Konuya hakim olanlar, duruşma sonucunu merak ediyor. Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? İşte detaylar...

DİLAN POLAT NEZ DEMİR OLAYI NE?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar?

DİLAN POLAT VE NEZ DEMİR NE İFADE VERDİ?

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar" dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat'ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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