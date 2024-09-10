DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

DGS sonuçları açıklandı. Birçok kişi Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl ve nereden bakacağını merak ediyor. 2024 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'nin web sitesindeki DGS sonuçları sorgulama ekranına T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Bu bilgilerle sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, adayların tercih süreçlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan tüm bilgileri içerecek. Kılavuzda, tercih yapılacak programların kontenjanları, puan türleri, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve tercih süreciyle ilgili önemli tarihler detaylı olarak yer alacak.