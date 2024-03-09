DEVA Partisi Sultanbeyli adayı Orhan Çamuka kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sultanbeyli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Sultanbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Orhan Çamuka kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ORHAN ÇAMUKA KİMDİR?

Orhan Çamuka, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sultanbeyli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SULTANBEYLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sultanbeyli adayı belli oldu. DEVA Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Orhan Çamuka oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.