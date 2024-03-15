DEVA Partisi Sarayönü adayı Mahpeyker Feryal Karça kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sarayönü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Sarayönü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sarayönü Belediye Başkan Adayı Mahpeyker Feryal Karça kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHPEYKER FERYAL KARÇA KİMDİR?

Mahpeyker Feryal Karça, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sarayönü belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARAYÖNÜ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sarayönü adayı belli oldu. DEVA Partisi Sarayönü Belediye Başkan Adayı Mahpeyker Feryal Karça oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.