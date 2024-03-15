DEVA Partisi Kocasinan adayı Kadir Türkmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kocasinan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Kocasinan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Kadir Türkmen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADİR TÜRKMEN KİMDİR?

Kadir Türkmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kocasinan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KOCASİNAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kocasinan adayı belli oldu. DEVA Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Kadir Türkmen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.