Deniz Onaç kimdir? CHP Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan adayı ise Deniz Onaç. Deniz Onaçnereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DENİZ ONAÇ KİMDİR?

Deniz Onaç, 1996 yılında Hakkâri ilinde doğdu. İlköğretim eğitimini çeşitli şehirlerde okuyarak Niğde 23 Nisan Havacılar İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise eğitimini Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Konya KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini de Konya KTO Karatay Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olarak tamamladı. İstanbul Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programında eğitimine devam etmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.