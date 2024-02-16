Demirhan Elçin ne yaptı? 85 yaşındaki adamı neden itti? Açıklama yaptı mı?

Demirhan Elçin ne yaptı? 85 yaşındaki adamı neden itti? Artvin Belediye Başkanı Elçin'in, 2 yıl önce makamında, 85 yaşlarındaki şahsı ittiği görüntüler ortaya çıktı. Demirhan Elçin'in Ankara'da olduğu ve Artvin'e dönüşünde konuyla ilgili açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi. Detaylar haberimizde...

DEMİRHAN ELÇİN NE YAPTI?

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede bugün sosyal medyaya düştü. Makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

85 YAŞINDAKİ ADAMI NEDEN İTTİ?

Görüntülerde yaşlı adamla aralarında gecen diyalog sonrası bir anda sinirlenen Başkan Elçin, yaşlı adamı iterek dışarıya çıkartırken, makamdan gelen sesleri duyan belediye çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Elçin, öfkeyle yaşlı adamın peşinden gitti ve kendisini engel olmaya çalışan belediye görevlisine de tepki gösterdi.