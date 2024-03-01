DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir?

Dem Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Yozgat Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir?

DEM PARTİ YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Yozgat Belediye Eş Başkan Adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın oldu. Buna göre DEM Parti Yozgat Belediye Eş Başkan Adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın'dır.

MERVE EYLÜL BÜTÜN KİMDİR?

Merve Eylül Bütün 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Yozgat Belediye EşBaşkan adayıdır.

BAGER AŞKIN KİMDİR?

Bager Aşkın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Yozgat Belediye EşBaşkan adayıdır.