DEM Parti Van Saray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar kimdir?

Dem Parti Van Saray Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar kimdir?

DEM PARTİ VAN SARAY ADAYI DAVUT ACAR KİMDİR?

Davut Acar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Saray Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar ziraatçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz