DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir?

Dem Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir?

DEM PARTİ SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Samsun Belediye Eş Başkan Adayı İnci Aydın ve Hasan İlten oldu. Buna göre DEM Parti Samsun Belediye Eş Başkan Adayı İnci Aydın ve Hasan İlten'dır.

İNCİ AYDIN KİMDİR?

İnci Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Samsun Belediye EşBaşkan adayıdır.

HASAN İLTEN KİMDİR?

Hasan İlten 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Samsun Belediye EşBaşkan adayıdır.