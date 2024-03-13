DEM Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Muş Malazgirt Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir?
Dem Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir?
DEM PARTİ MUŞ MALAZGİRT ADAYI AHMET KENAN TÜRKER KİMDİR?
Ahmet Kenan Türker 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz