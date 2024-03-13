DEM Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Dargeçit Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer kimdir?
Dem Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer kimdir?
DEM PARTİ MARDİN DARGEÇİT ADAYI ASYA GEZER KİMDİR?
Asya Gezer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz