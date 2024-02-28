DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir?

Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir?

DEM PARTİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç oldu. Buna göre DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç'dır.

FATMA ŞIKYÜREK KİMDİR?

Fatma Şıkyürek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kahramanmaraş Belediye EşBaşkan adayıdır.

ALİ ARDIÇ KİMDİR?

Ali Ardıç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kahramanmaraş Belediye EşBaşkan adayıdır.