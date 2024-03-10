DEM Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir Mahmudiye adayı Rüzgar Çetin kimdir?

Dem Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Eskişehir Mahmudiye adayı Rüzgar Çetin kimdir?

DEM PARTİ ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ADAYI RÜZGAR ÇETIN KİMDİR?

Rüzgar Çetin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Eskişehir Mahmudiye adayı Rüzgar Çetin

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz