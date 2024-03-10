DEM Parti Erzurum Çat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Çat adayı Nihat Yuca kimdir?

Dem Parti Erzurum Çat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Çat adayı Nihat Yuca kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM ÇAT ADAYI NİHAT YUCA KİMDİR?

Nihat Yuca 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Çat Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Çat adayı Nihat Yuca emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz