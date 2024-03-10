DEM Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Yenişehir adayı Safiye Akdağ kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Yenişehir adayı Safiye Akdağ kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR YENİŞEHİR ADAYI SAFİYE AKDAĞ KİMDİR?

Safiye Akdağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Yenişehir adayı Safiye Akdağ siyasetçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz