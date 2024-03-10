DEM Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hazro adayı Erhan Güven kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Hazro adayı Erhan Güven kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR HAZRO ADAYI ERHAN GÜVEN KİMDİR?

Erhan Güven 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Hazro Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Hazro adayı Erhan Güven bilgisayar teknisyenidir ve ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.