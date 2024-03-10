DEM Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR HANİ ADAYI BESİLE NARİN KİMDİR?

Besile Narin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Hani Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz