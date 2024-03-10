Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Diyarbakır Hani Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR HANİ ADAYI BESİLE NARİN KİMDİR?

Besile Narin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Hani Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Diyarbakır DEM Parti Hani 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Bornova adayı Muhammet Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bornova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beydağ adayı Tolunay Karavar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Beydağ belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hazro adayı Erhan Güven kimdir? DEVA Partisi Bayraklı adayı Refik Hakan Tutan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayraklı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir? DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title