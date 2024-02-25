DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir?

Dem Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir?

DEM PARTİ DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Denizli Belediye Eş Başkan Adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım oldu. Buna göre DEM Parti Denizli Belediye Eş Başkan Adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım'dır.

CEVAHİR KAYAR KİMDİR?

Cevahir Kayar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Denizli Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

HANİFİ YILDIRIM KİMDİR?

Hanifi Yıldırım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Denizli Belediye Eşbaşkan Adayıdır.