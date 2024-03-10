DEM Parti Bursa İznik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa İznik adayı Mehmet Baki Özmen kimdir?

Dem Parti Bursa İznik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa İznik adayı Mehmet Baki Özmen kimdir?

DEM PARTİ BURSA İZNİK ADAYI MEHMET BAKİ ÖZMEN KİMDİR?

Mehmet Baki Özmen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa İznik Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa İznik adayı Mehmet Baki Özmen inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz